Lo sfogo di Crosetto | Fiducia nei Servizi Riparte il caos politico sull' inchiesta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) «Ho letto, su alcuni quotidiani, assurde ricostruzioni e illazioni in riferimento a un mio esposto al procuratore Cantone nell'ambito dell'sui dossier,nata da una mia denuncia. Mi ero limitato a evidenziare al procuratore capo di Perugia come una notizia, irrilevante e anche falsificata, apparsa su un quotidiano non potesse che provenire dall'interno dell'Aise, trattandosi di questioni coperte dalla legge 124/2007 e quindi secretate». Il ministro della Difesa, Guido, torna a parlare dell'dossieraggio, il verminaio dell'Antimafia venuto a galla proprio grazie al suo esposto sugli accessi abusivi alle banche dati, dalle quali Pasquale Striano ha scaricato le Sos utilizzate dai giornalisti di Domani per gli articoli riguardanti i compensi del ministro.