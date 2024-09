Serie A Mariani | Orsato insostituibile Copa America emozionante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Danieleci ha lasciato un grande vuoto ma lo ha riempito negli anni con la sua esperienza e aiutandoci nei vari momenti della nostra carriera. Quello che ha fatto lui è stato molto importante, si è sempre messo a disposizione del gruppo. Lui è, noi dobbiamo cercare di fare il massimo, il nostro meglio, siamo un bel gruppo fra arbitri internazionali e giovani che stanno crescendo bene, anche prendendosi delle responsabilità in più”. Queste le parole dell’arbitro diA Maurizio, intervenuto ai microfoni di Italia 7. “Laè stata un’emozione incredibile. L’ho vissuto come un grandissimo privilegio. La preclusione territoriale è stata tolta. Le scelte poi spettano al designatore, io sono sempre pronto per tutte le partite e cerco solo di prepararmi al massimo”, conclude il fischietto laziale.