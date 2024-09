Scuola | gli incentivi regionali previsti per il 2024-2025

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre– Federconsumatori traccia un quadro regione per regione dei principaliscolasticiper l’anno scolastico. Di seguito tutto quel che c’è da sapere per quanto riguarda la regione Lazio. Glinel Lazio La Pisana eroga fondi ai comuni per assicurare il diritto allo studio, specialmente per le famiglie in difficoltà economica, durante l’obbligo di istruzione e formazione stabilendo criteri e modalità di sostegno. I comuni, seguendo il piano e le relative istruzioni, pubblicano bandi per le famiglie e gestiscono l’erogazione dei contributi, rendicontando poi le spese alla Regione. L’iniziativa si estende agli studenti dellasecondaria di I e II grado con famiglie a basso reddito (Isee inferiore a 15.493,71 euro). La presentazione della domanda ha termini differenti all’interno della Regione.