Paralimpiadi 2024 l’Italia fa sette medaglie nel pomeriggio | un oro dal tennistavolo Ancora il nuoto sul podio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Parigi, 6mbre– Arrivanosplendideneldi oggi. Dopo gli allori vinti in mattinata, con l’oro di Legnante nell’atletica (leggi qui), ecco altri metalli preziosi dalTeam che sale a 63, con 20 ori a brillare nella storia. Gli Azzurri sono a 6 allori dal record di Tokyo 2020. Il racconto delle gare e le interviste – Fonte comitatoparalimpico.it Matteo Parenzan è medaglia d’oro nel singolare maschile S6 diai Giochi paralimpici di Parigi. Dopo aver battuto il campione in carica Ian Seidenfeld nella semifinale di ieri, il 21enne azzurro, alla sua seconda Paralimpiade, ha conquistato la sua prima medaglia sconfiggendo in finale per 3 set a 0 (11-6, 11-6, 11-5) il tailandese Rungroj Thainiyom.