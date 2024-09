Amazon | Toscana terza in Italia con 10 milioni di prodotti venduti nel 2023

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 6 settembre 2024 – Secondo i dati del report 2024 sull'impatto economico delle Pmine che vendono tramite il negozio online di, lasi attesta al terzo posto con oltre 1.200 piccole e medie imprese e più di 135di euro di vendite registrate all'estero nel, segnando un incremento di oltre il 30% rispetto al 2022. Ad aumentare è anche il numero disul negozio online: nel, le Pmi toscane hanno venduto circa 10di, oltre il 20% in più rispetto al 2022. Lo rende noto la stessa. A livello nazionale, delle oltre 21.000 piccole e medie impresene presenti sunel, oltre il 65% ha registrato vendite all'estero, per un valore di export complessivo superiore a 1.2 miliardi di euro, il 25% in più rispetto agli oltre 950conseguiti nel 2022.