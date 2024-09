La Lega in festa Ecco i nodi da risolvere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Al via domani la storicadellaal Foro dei Tigli di Modigliana. Il terreno comunale è gestito dalla associazione Moto Club Modigliana, mentre la Pro Loco noleggia le attrezzature e l’azienda Aurel offre l’uso del parcheggio. Alle 18,30 (domani e sabato) apre lo stand gastronomico e alle 20, ospiti della padrona di casa Chiara Bonfante, segretaria di sezione della, saranno Jacopo Morrone, presidente della Commissione sulle Ecomafie, il sindaco di Modigliana Jader Dardi e quello di Rocca San Casciano Marco Valenti, il dottore forestale Alessandro Liverani per parlare della discussa realizzazione del parco eolico a Montebello. La serata proseguirà dalle 21,30 con dj Tava. Sabato spite d’eccezione la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Elena Ugolini poi musica dal vivo con il cantante Roger. Per informazioni: 348.7300715 o 349.0665323.