Conte inaspettata novità a Castel Volturno | l’immagine non lascia dubbi FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024)per tutti i tifosi del Napoli, a 10 giorni dalla trasferta di Cagliari:nonAd Antonioresta poco più di una settimana per preparare la gara contro il Cagliari, di rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. Tanti gli assenti per il Napoli, visto che la maggior parte dei titolari è in giro per il Mondo a difendere i colori della propria Selezione. Altri sono rimasti, chi per scelta, chi per esclusione del proprio ct. È il caso di Romelu Lukaku, che ha scelto proprio di rifiutare la convocazione del Belgio (inserito nel gruppo di Nations League dell’Italia), per recuperare quanto prima la condizione ottimale ed essere subito a disposizione del Napoli. Politano, invece, è stato nuovamente escluso da ct Spalletti. Idem per Folorunsho, che ha avuto qualche problema quest’estate a causa del calciomercato.