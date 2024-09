Bassetti vuole farci fare un nuovo vaccino | boom preoccupante di casi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Covid lontano, nuove minacce in arrivo. Ma per fortuna stavolta siamo preparati e sappiamo come combatterle. Parola di Matteo, infettivologo ed esperto in Malattie infettive. Il professore dell'universitĂ di Genova sul suo profilo Instagram ha lanciato unallarme. Passato lo spauracchio dell'impennata dei contagi estivi di Covid, infatti, secondoilpericolo è un vecchio nemico, l'herpes zoster, meglio conosciuto come “Fuoco di Sant'Antonio”. L'infettivologo nel messaggio ai suoi follower ha spiegato come il virus, che si manifesta con “bruciori che colpiscono la pelle e che danno delle piccole vescicole” sia letteralmente esploso durante la stagione estiva.  Âdi– a sentire i suoi colleghi di medicina generale – registrati anche in Liguria, regione dove vive e lavoro, e nel resto d'Italia non sarebbe andata meglio.