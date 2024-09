Spalletti torna sul flop agli Europei | Ho trascorso una bruttissima estate Fallimento? Bisogna fare un’analisi un po’ più corretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ricominciare. Soprattutto dopo ila Euro2024. “Houna brutta. Il discorso andava sempre lì”, ha detto il ct della nazionale italiana Luciano. “Quando si parla diEuropeoun po’ piùperché secondo me è riferita a quella gara lì, con la Svizzera,. Siamo stati arrendevoli, non abbiamo onorato la nostra forza e la nostra storia: mi sento responsabile di ciò che è successo”, queste le sue parole in vista della doppia sfida in Nations League contro Francia e Israele. Mesi complicati e di riflessioni per tutto quello che è mancato. Il nuovo capitolo di“Ora si apre una pagina nuova – ha detto il ct della nazionale – e visto cheanalizzare anche la carta d’identità, credo sia questo il momento perqualcosa di differente.