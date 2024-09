Smile 2 nel trailer del film horror Naomi Scott è una popstar ingabbiata fra maledizioni e scie di cadaveri

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 3 settembre 2024) Paramount Pictures ha rilasciato il finaldi2, sequel dell’omonimodel 2022, in cui una giovane psichiatra affrontava l’improvvisa morte di un paziente, legata a strane entità sorridenti questo secondopresenta un cast totalmente rinnovato, connei panni di una pop star, impegnata in un tour mondiale, che comincia a subire strane e inquietanti intrusioni nella sua vita quotidiana; il cast di questo secondo lungometraggio comprende anche Rosemarie DeWitt, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula, e Ray Nicholson: Kyle Gallner torna nel ruolo di Joel dal primo. Il lungodescrive l’odissea di Skye, che dopo essere venuta a contatto per la prima volta con l’entità misteriosa per mezzo di un vecchio compagno di scuola, ne verrà perseguitata senza un attimo di tregua.