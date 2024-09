Winona Ryder rivela di aver perso il ruolo di Clementine in ‘Eternal Sunshine’ a causa dei media

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024)diildiindeiAll’apice della sua fama negli anni Novanta e Novanta, l’attrice veteranaha dichiarato di“molte parti”, tra cui unda protagonista nel dramma romantico e cerebrale di Charlie Kaufman, Eternal Sunshine of the Spotless Mind (andato poi a Kate Winslet), adell’eccessiva attenzione dei tabloid e dei paparazzi. “Era una sceneggiatura così brillante e il regista Michel Gondry e io eravamo in questo piccolo ristorante e la gente continuava ad avvicinarsi a me e c’era un paparazzo a caso fuori, cosa piuttosto insolita per me, ma ricordo solo la faccia di Gondry e il tentativo di convincerlo che questo non è normale, e io so che non è normale”, ha detto in una recente storia di copertina con Esquire.