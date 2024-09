Meloni difende Sangiuliano | Nessun incarico alla presunta assistente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma – La Premier Giorgiaha ribadito la sua fiducia nel ministro della Cultura, Gennaro, attualmente al centro di una polemica che coinvolge una suaal ministero, Maria Rosaria Boccia. In un’intervista concessa a Paolo Del Debbio su Rete 4, laha chiarito la posizione del governo sulla vicenda, confermando che, almeno per ora, non ci saràa “resa dei conti” nei confronti del ministro.Leggi anche La Boccia del Potere: quando la politica diventa cinema (e Pompei fa da scenografia) “Ho parlato con il ministro– ha dichiarato la premier – soprattutto per le questioni che interessano il profilo del governo. Mi ha assicurato che aveva valutato la possibilità di dare a questa persona undi collaborazione non retribuito, mafine ha deciso di non procedere con l’per chiarire alcune questioni.