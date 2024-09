Anniversario delle Leggi Razziali | la Sant' Anna ricorda gli ebrei nella Resistenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pisa, 2 settembre 2024 - 86 anni fa, il 5 settembre 1938, Vittorio Emanuele III firmò a San Rossore (Pisa) il Regio decreto che sanciva l'entrata in vigoresul territorio nazionale. In quella data il Re d’Italia mise il suggello alla legge di Benito Mussolini, che imponeva la sospensione dei diritti civili dei cittadini italiani di origine familiare e fede ebraica, condndoli alla deportazione e alla morte. Le università e le scuole “sospendevano” i loro docenti, non consentivano alle studentesse e agli studenti l’iscrizione, li allontanavano quando stranieri. A Pisa l’Università allontanava 20 tra i suoi docenti (molti emigrarono o morirono ad Auschwitz, come Ciro Ravenna) e 290 tra studentesse e studentistranieri, furono inghiottiti nel gorgo dell’Olocausto.