Piano del Mare e legge quadro sulla Blue economy | il Mediterraneo al centro dell’agenda politica

(Di domenica 1 settembre 2024) La meritoria azione del governo che con lan. 204 del 2022 ha coinvolto ben undici ministeri, dieci esperti, centinaia di portatori di interesse in oltre ottanta audizioni, dando vita al Comitato Interministeriale per le Politiche del(Cipom) ha nel luglio del 2023, in soli quattro mesi, posto una pietra miliare approvando ildel2023-2025.che indica la strada dell’interesse nazionale, in un’ottica vitale, vivace, rinnovata, in grado farepiuttosto che inseguire gli accadimenti globali e locali.