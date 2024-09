FOTO – Il baby Putsen con la maglia dell’Inter | Nuovo capitolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) L’Inter ha preso per il settore giovanile il classe 2008 Dino. Poche ore fa il giocatore è apparso in posa con lanerazzurra. NUOVA AVVENTURA – L’Inter, nell’ultima sessione di calciomercato estivo, ha lavorato tanto con i giovani comprando per la Primavera Topalovic, Thiago Romano e Alex Perez. Tutti e tre classe 2006. Ma il club nerazzurro ha acquistato anche altri giovani di età anagrafica ancora più verde, tra questi Dino. Si tratta di un attaccante classe 2008, che la società ha preso dagli svedesi del Jönköpings Södra Idrottsförening. Poche ore fa, il giovane giocatore è apparso sui suoi social con la nuovadella Beneamata.