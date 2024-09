Fiorentina la carica dei tifosi per il Monza Centinaia di motorini ‘scortano’ il pullman allo stadio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 settembre 2024 – Un’invasione diper le vie di Firenze per scortare la squadra dal Viola Park al Franchi. Idellasi sono dati appuntamento alle 16 di oggi, 1 settembre, per accompagnare i ragazzi di Palladino verso il match in programma alle 18,30 contro il. La scelta è quella di sostenere il gruppo, reduce dal soffertissimo passaggio del turno in Conference League e ancora a caccia dei primi tre punti in campionato.dihanno quindi seguito ildelladalla sede del ritiro a Bagno a Ripoli fino, con cori e squilli di clacson.