Temptation Island 2024 di settembre Anna e Alfred sono la quarta coppia | Video Witty Tv

(Di sabato 31 agosto 2024) Manca pochissimo perversione di. Dopo Diandra-Valerio, Titty-Antonio e Mirco-Giulia, è stata presentata lache parteciperà al viaggio dei sentimenti. Si tratta di, fidanzati da un anno e nove mesi. Èa scrivere al programma principalmente per due motivi: “Sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e in questo arco di tempo non misentita l’unica donna della sua vita. Ho scoperto delle chat tra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate anche con altre ragazze. Ho iniziato a prendere il suo cellulare di nascosto fin quando ho scoperto un tradimento, confermato da lui.innamorata die nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo“.: “Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io non ci sto convivendo bene“.