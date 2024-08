F1 è ufficiale | Kimi Antonelli in Mercedes al posto di Lewis Hamilton

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 - Un pilota italiano torna in Formula Uno:sarà al volante dellaa partire dal 2025. Il 18enne bolognese sostituirà, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari. Un italiano in F1 L'ultimo italiano in F1 nel 2021 Antonio Giovinazzi come driverSauber Alfa Romeo.affiancherà l'inglese George Russell, anche lui comeproveniente dalla 'cantere' della scuderia della Stella d'Argento. Wolff: “Ha talento e velocità” Il team principal dellaToto Wolff ha commentato: "La nostra formazione di piloti per il 2025 unisce esperienza, talento, gioventù e velocità pura. Siamo entusiasti di ciò che George eporteranno al team sia come piloti individuali, sia come partnership. La nostra nuova formazione è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia.