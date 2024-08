Scuola idonei dei concorsi 2020 ma ancora precari | chi sono e perché protestano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano – Nella mattina di oggi, venerdì 30 agosto, è stata ricevuta presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia un rappresentanza di insegnanti. Fanno parte deglidei dueper insegnanti del, che questa mattina hanno organizzato un presidio davanti la sede in via Polesine, zona Corvetto. Chii vincitori dei duefatti nel, (D.D. n. 498/e D.D. n. 499/).che tuttavia - come denunciano al presidio - non avranno la cattedra di ruolo, almeno per il nuovo anno scolastico che sta per iniziare. Saranno sorpassati dai nuovi, tra cui i tre previsti dal Pnrr: il prossimo sarà a novembre. Manifestazioni analoghestate organizzate anche in altre città.