Mondiali atletica U20 oggi in tv | orari 30 agosto programma streaming italiani in gara

(Di venerdì 30 agosto 2024) Quest’, venerdì 30, si disputerà la quarta e penultima giornata dei CampionatiUnder 20 dileggera 2024, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Day-4 particolarmente intenso della ventesima edizione della rassegna iridata riservata agli juniores, in cui verranno assegnati addirittura quindici titoli complessivi. L’Italia può sperare di giocarsi un piazzamento di prestigio in tre di questi eventi, ma andare a medaglia non sarà assolutamente semplice. Obiettivo top5 potenzialmente alla portata nelle 10 km di marcia per i plurimedagliati giovanili Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato, mentre Matteo Sioli deve mettere nel mirino il suo primato (2.21 metri) per salire sul podio nel salto in alto. Da seguire anche le finali di Andrea Demontis nell’asta e di Lorenza De Noni negli 800, oltre alle batterie delle staffette 4×100 e 4×400 (di entrambi i sessi).