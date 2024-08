Alcaraz superato da Zverev nel ranking ATP E potrebbe anche ritrovarsi n 5 dopo gli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ci sono delle conseguenze importanti nella classifica mondiale del tennisla sconfitta di Carlos. Lo spagnolo è stato sconfitto, a sorpresa, dall’olandese Botic van de Zandschulp nel secondo turno degli US2024. Un ko netto quello subìto da, in tre set e senza mai dare davvero l’impressione di poter cambiare l’inerzia della partita. L’iberico, vista la scadenza della semifinale raggiunta l’anno passato a New York, perde terreno e viene scavalcato nell’aggiornamento in tempo reale da Alexanderche sarebbe l’immediato inseguitore di Jannik Sinner, in vetta con un certo agio per le menzionate scadenze legate a questo Major. Una classifica cheassumere dei connotati ancora meno piacevoli per Carlitos in un caso in particolare.