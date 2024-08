Una lunga notte in bianco Per dare il saluto all’estate Arcola si prepara alla festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Colpo di coda dell’estatena. Il 14 settembre si realizzerà il via il progetto denominato "Bianca gioia sotto la Torre", una kermesse che vedrà il centro storico vestito di, via Doria, Piazza San Nicolò, il Belvedere e piazza Muccini con elementi e decori esclusivamente bianchi, così come sarà richiesto ai partecipanti di qualsiasi età di indossare abbigliamento, calzature e copricapi bianchi. L’evento si articolerà nella giornata di sabato 14 dalle 17 alle 24 con il seguente programma: sfilata di abiti da sposa , truccabimbi in, cena conviviale a cura delle associazioni del territorio, musica durante la cena e dj set. I partecipanti potranno acquistare direttamente il "cestino del cibo" in piazza Garibaldi e provvedere a proprio gusto e creatività all’apparecchiatura del tavolo messo a disposizione dall’organizzazione.