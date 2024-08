Jurassic World | titolo logo trama e foto dal nuovo film

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 29 agosto 2024) Universal Pictures ha svelato ildeldella saga, e nel contempo ha diffuso anche le prime dueufficiali. Ebbene, ils’intitolaRebirth (è stato anche diffuso un breve video che svela il). A quanto pare, la pellicola diretta da Gareth Edwards sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi osservati in “il Dominio“. La descrizione offerta da Deadline riferisce che Scarlett Johansson interpreta Zora Bennett, un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra in una missione top secret per mettere al sicuro il materiale genetico dei tre dinosauri più grandi del mondo.