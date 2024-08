Fantastic Four svelato il design roccioso de La Cosa nel nuovo film Marvel FOTO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo diversi anni di sviluppo, il cast di The: First Steps è finalmente sul set dell’attesissimo capitolo della Fase 6, che porterà la Prima Famiglianel franchise. Proprio dal vivo della produzione, sono emerse le primedi Ben Grimm, alias La, o meglio, deldel personaggio interpretato da Ebon Moss-Bachrach di The Bear. In precedenza, durante il D23, laha rivelato l’aspetto dei nuovi costumi deii Quattro nel MCU e le nuovedel set offrono un’idea di come ilporterà in vita La. Lae il video del set diritraggono una persona – potenzialmente Ebon Moss-Bachrach, anche se il suo volto non è visibile – con una tuta ingombrante sotto il suo costume da supereroe. Mentre la persona è in piedi, una maschera che copre l’intera testa viene tirata giù, con un lembo che andrà sotto il costume.