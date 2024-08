L’uscita di Gaetano sarebbe funzionale all’acquisto di Gilmour Sky Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024)didi(Sky) Negli studi di Skysi è parlato di Napoli e dell’arrivo di Lukaku. L’inviato Francesco Modugno, in collegamento con lo studio, ha detto questo a proposito del centravanti belga: «Adesso le visite mediche, poi si va a Napoli per le firme. Domani a Castel Volturno il primo allenamento e le parole di Conte. Poi c’è un mercato che continua»., l’infortunio di O’Riley rende necessarie delle riflessioni Altro argomento di discussione il possibile arrivo di. Ieri non è stato convocato con il Brighton, ma O’Riley, preso dal club per sostituirlo, si è infortunato e ora le riflessioni sono di nuovo aperte. A questo proposito Modugno ha detto: «C’è la necessità di capire. Sembrava un’indicazione chiara di mercato l’assenza di, che non era neanche in panchina.