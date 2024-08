Terzani e Maraini una mostra itinerante celebra i due grandi toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 - Unaper rendere omaggio a due: Foscoe Tiziano. È inserita nel calendario del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine lafotografica"Memorie in Viaggio" dedicata a Foscoe Tizianoa venti anni dalla loro scomparsa, a cura dell’Associazione Nazionale Case della Memoria in collaborazione con Biblioteca delle Oblate e BibliotecaCANova Isolotto. In, 66 immagini digitalizzate e riprodotte a partire dagli originali che tracciano una panoramica dei luoghi dell'Oriente e dell'Estremo Oriente - con i loro personaggi, situazioni e usanze - in cui i due autori hanno abitato, lavorato, viaggiato, restituendo la percezione di comeli hanno vissuti.