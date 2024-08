Il dramma di Mariah Carey nello stesso giorno sono morte la mamma e la sorella

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 27 agosto 2024) La vincitrice di Grammy, 55 anni, sta affrontando un doppio lutto: la cantante, infatti, ha perso la madre e la, lo scorso finesettimana. A dare la notizia è stata la stessa cantante, in un comunicato ufficiale diramato alla stampa. “Il mio cuore è spezzato per la perdita di mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, miaha perso la vita lo”, ha scrittonel comunicato, aggiungendo che si sente fortunata ad aver potuto passare con sua madre la sua ultima settimana, prima che se ne andasse. “Apprezzo l’amore, il supporto e il rispetto di tutti per la mia privacy in questo momento impossibile”.non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del decesso di entrambe le donne. La madre di, Patricia, aveva 87 anni.