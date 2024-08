Elicottero in azione sull’Alben soccorsa una coppia di alpinisti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Cornalba. Un intervento prolungato per diverse ore: unadiè statadall’di Areu sulla parete ovest del monte Alben nel pomeriggio di martedì 27 agosto. L’allarme poco dopo le 16. Durante un’arrampicata due giovani– una ragazza di 24 ed un ragazzo di 25 anni – si sono ritrovati in difficoltà, anche a causa delle condizioni meteo non ottimali, e hanno allertato il 118. Inl’elisoccorso decollato da Brescia (osservato volare a lungo a bassa quota dagli abitanti di Serina) e una squadra del Soccorso alpino di stanza ad Oltre il Colle. Fortunatamente l’incidente non ha avuto grosse conseguenze, le condizioni degli escursionisti non sarebbero gravi: i due sono stati soccorsi in codice verde. L'intervento dell'elisoccorso visto da Serina