Il dubbio in vista di Inter-Atalanta | tra la cautela e l’opportunità L’attesa

(Di lunedì 26 agosto 2024)sarà la terza sfida del campionato di Serie A per le due squadre nerazzurre. Unimperversa in merito all’11 titolare che vedremo nel match del 30 agosto. LA SITUAZIONE – L’sfiderà l’nel match di Serie A di venerdì 30 agosto. Il grandedi Simone Inzaghi riguardo la formazione titolare da schierare contro la squadra allenata da Giampiero Gasperini si riferisce alla presenza o meno di Lautaro Martinez. Il calciatore argentino, che è stato assente contro il Lecce a causa di un affaticamento muscolare, è ancora inper la sfida contro la Dea. In caso di sua assenza, il tecnico piacentino riproporrà il duo sperimentato contro i pugliesi. L’sfiderà l’senza Lautaro Martinez? Lo scenario IL FUTURO – Lautaro Martinez potrebbe dunque saltare l’incontro con l’per poter essere al meglio indei futuri impegni.