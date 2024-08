Highlights e gol Entella-Milan Futuro 1-0 Serie C 2024 2025 girone B VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilcone gol di1-0, partita della prima giornata delB della. Sconfitta all’esordio in campionato per i rossoneri di Daniele Bonera, che cedono nella trasferta di Chiavari a una delle compagini sulla carta più attrezzate del. A decidere la contesa il gol di Corbari al 54?, con l’che in più occasioni ha sfiorato il raddoppio senza mai però riuscire a chiudere la contesa. Di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DELLA PARTITAe gol1-0,B (e gol1-0,B () SportFace.