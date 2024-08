Aumento delle rette Cra in servizio lo Sportello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Il Comune di Ferrara è sempre stato al fianco della cittadinanza contro l’ingiustoper i posti accreditati nelle residenze per anziani (Cra), scattato nei primi mesi dell’anno su delibera della Regione. Da subito abbiamo espresso la nostra contrarietà nelle sedi preposte e ora siamo con i cittadini nella concretezza dei fatti, dopo che a livello regionale si è scelto di riparare al provvedimento riconoscendo un contributo per far fronte a un incremento dei costi insostenibile per tante famiglie. Per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione della cittadinanza le professionalità delloSociale Unico Integrato di corso Giovecca, che sono già in grado di fornire l’assistenza del caso e dare modo a tutti gli interessati di fare richiesta di contributo".