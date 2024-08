Lazio | contro l' Udinese manca il mordente i friulani la vincono con la cattiveria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma 25 agosto 2024 - Era un'occasione per regalarsi una notte di fine estate al vertice della classifica in solitaria, un'occasione per dimenticare il doppio zero di inizio dello scorso campionato e invece così non è stato. Lacapitola al Bluenergy Stadium e viene mandata al tappeto dall'di Kosta Runjaic, che invece strappa la possibilità di una sera da capolista dalle mani dei biancocelesti e la coglie a propria volta. In Friuli finisce 2-1 per la formazione bianconera, grazie alle reti di Lucca e Thauvin, con una prestazione mostruosa da parte proprio del francese Campione del Mondo nel 2018 ed ex Newcastle e Tigres. Per i biancocelesti ci pensa Isaksen a rendere il finale meno amaro, ma i laziali non riescono a capitalizzare quasi 20 minuti di superiorità numericala squadra di casa, a causa dell'espulsione di Kamara.