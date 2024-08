Tragico incidente in Romagna Gilberto muore schiantandosi con lo scooter

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Sabato 24 agosto si è consumata un’altra tragedia sulle strade della. Nel primo pomeriggio a Longiano, lungo via Emilia, un motociclista ha perso la vita in un drammaticoavvenuto all’altezza di Ponte Ospedaletto, nelle vicinanze dello stabilimento Martini e del distributore di benzina Q8. La vittima,Morelli, un 64enne residente a Longiano, stava percorrendo la strada in sella al suo maxiYamaha in direzione Rimini, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un furgone bianco. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato fatale, non lasciando scampo a Morelli.