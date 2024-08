F1 Jack Doohan affiancherà Pierre Gasly in Alpine | il figlio del grande Mick nel Circus

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo tante voci, è arrivato l’annuncio.ha comunicato in via ufficiale che l’australiano, terzo pilota della squadra francese, sarà promosso a titolare a partire dal 2025 in F1, prendendo il posto del francese Esteban Ocon e affiancando l’altro transalpino. Il 21enne aussie è un prodotto dell’Academy del team dal 2022, dopo aver lasciato la squadra junior della Red Bull.dell’excampione di motociclismo,, si è classificato terzo nel campionato di F2 dell’anno scorso, con tre vittorie parziali. A questo riscontro va aggiunto il secondo posto in F3 del 2021. Come detto, si era tanto parlato di questo avvicendamento nel corso di quest’annata e l’addio Ocon per correre in Haas dall’anno venturo ha aperto le porte all’australiano. Nel week end di Zandvoort (Paesi Bassi) è arrivata questa notizia.