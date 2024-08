Omicidio di Sharon Verzeni i carabinieri con il fidanzato Sergio Ruocco nella casa della coppia a Terno d’Isola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Bergamo), 22 agosto 2024 – È una nuova giornata di indagini per l’di, la 33enne uccisa a coltellate mentre camminava da sola,notte tra il 29 e 30 luglio scorso, in via Castagnate, aBergamasca. Oggi, ilè stato convocato nuovamente dai. L’idraulico 37enne di Seriate è arrivato al comando provinciale di via delle Velli poco dopo le 9.30, da solo a bordosua auto.'s partner, at thecommand in Bergamo. Bergamo, Italy, 22 August 2024. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA Poco dopo,è ripartito con i militari verso ladi via Merelli ad'Isolaquale viveva con la compagna, e che è stata posta sotto sequestro il giorno del delitto.