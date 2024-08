Neuralink | nuovo chip impiantato nel cervello i risultati

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 agosto 2024), l’azienda di Elon Musk specializzata in interfacce-computer, hail suoinnovativo “Link” neldi un secondo paziente, di nome Alex. L’intervento, eseguito al Barrow Neurological Institute, ha permesso ad Alex di controllare un cursore su computer con la mente in meno di cinque minuti, superando rapidamente le prestazioni di tecnologie assistive precedenti. L’esperimento fa parte dello studio Prime, volto a testare la sicurezza e l’efficacia del dispositivo in persone con tetraplegia.continua a perfezionare la tecnologia per migliorare l’autonomia digitale dei pazienti. Il“Link” è stato inserito con successo il mese scorso neldi Alex, il secondo partecipante allo studio Prime. L’obiettivo dell’intervento era dimostrare la sicurezza e l’utilità del dispositivo nella vita quotidiana.