Loris Karius | A Quanto Ammonta Il Patrimonio Del Marito Di Diletta Leotta!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 22 agosto 2024): il portiere del Newcastle United, ora sposato con, ha potuto accumulare unda capogiro negli anni. Ecco asi sono sposati il 22 giugno, con una cerimonia che è diventata virale sui social e non solo. I due hanno però una relazione da due anni e sono molto felici insieme. In molti si chiedono anche aammonti ildiMarius, portiere per il Newcastle United.: tutto sul suo! Negli ultimi giorni, si sta parlando frequentemente di. Il suo matrimonio con, al quale sono state invitate diverse celebrità italiane tra cui Elodie, Michelle Hunziker e Chiara Ferragni, è finito al centro della cronaca rosa.si è quindi sposato felicemente condopo aver avuto da lei la sua primogenita Aria.