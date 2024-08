Il razor bob il caschetto di tendenza anche dopo le vacanze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilbob è una delle tendenze della moda capelli più rilevanti dell'estate. Dal Pinterest Summer Trends Report 2024, infatti, emerge che le ricerche dibob sono aumentate in modo impressionante nell’ultimo anno (+8.200%), indicando chiaramente che questo stile è destinato ad avere successoall’inizio dell’autunno. Dive Questodiè amatoda personaggi famosi come Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford e a sua volta modella, Dua Lipa, che lo ha portato sia liscio che leggermente spettinato e Zendaya, che invece ha optato per una versione liscia che ha aggiunto una nota sofisticata al suo stile. Cos’è ilbob Nelle stagioni passate ilè stato uno dei tagli più gettonati, ma fino all’estate 2024 hanno prevalso tagli più regolari che richiedevano continue rifiniture, come nel caso del blunt bob.