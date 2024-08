Monopoly Go | Come ottenere dadi

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 21 agosto 2024)Go offre un’esperienza di gioco avvincente, ma accumularesenza spendere soldi reali può essere una vera sfida. Per ottimizzare le tue risorse eil massimo dal gioco, esplora queste strategie poco convenzionali e alternative per raccoglieregratuiti.Go – Gamerbrain.netSfrutta il Tempo per GuadagnareOgni ora, hai diritto a 5gratuiti che si accumulano fino a un massimo di 30. Non perdere tempo prezioso: crea un promemoria per controllare il gioco ogni ora e raccogliere idisponibili. Se vuoi essere ancora più strategico, imposta più allarmi per diverse ore del giorno. Questo ti assicura che il tuo contatore non si fermi mai e che tu abbia semprepronti per le tue avventure.