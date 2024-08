Il rientro di Gaetano in gruppo è il segnale che il mercato non si sblocca Corrmezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ildiinè undelche non si). Scrive Ciro Troise per il Corriere del Mezzogiorno: Ieri è stato il giorno deldopo la disfatta. Tutti a Castel Volturno per ritrovare un sentiero verso il riscatto e cancellare la profonda delusione di domenica: il 3-0 incassato a Verona alla prima giornata di campionato. Innanzitutto inc’è un giocatore in più, non è un rinforzo dalma Conte ha optato per il reintegro di Gianluca. Unanche per ilperché per Gilmour la situazione non si, il Brighton non ha chiuso per il sostituto (O’Riley dal Celtic) e non libera il centrocampista scozzese. McTominay è il profilo individuato per alzare il livello qualitativo della mediana ma senza cessioni è difficile avere le risorse per convincere il Manchester United.