Elena Montalti morta nel dirupo | la salma della cesenate è ritornata a casa

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Cesena, 21 agosto 2024 – Con il nulla osta concesso dalla Procura, che non ha disposto la autopsia derubricando come incidente la tragica caduta in undell’altopiano di Asiago dove era in vacanza con il proprio cane pastore australiano, ladi, 39 anni, infermiera al reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini, è partita per Cesena nel pomeriggio di ieri. A scortare il carro funebre sono stati i genitori, il padre Nazario, autista del 118 in pensione e la mamma Anna, infermiera. Li attendeva a Cesena il fratello Paolo, insegnante all’istituto professionale Comandini. Padre e madre erano arrivato lunedì sera a Rotzo, il comune dove si è verificata la tragedia. Prima si sono recati all’obitorio e poi c’è stato l’incontro con il sindaco. I funerali si terranno nella chiesa di Calabrina venerdì alle 15.30. Il corpo poi sarà cremato.