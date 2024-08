Secret Level annunciata la serie antologica animata dal creatore di Love Death & Robots

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) Prime Video ha annunciato ufficialmentenel corso dell’Opening Night2024, mostrando un trailer della nuovadi Tim Miller ed il suo Blur Studio nata con l’obiettivo di “unire” il mondo dei videogiochi. Come anticipato qualche giorno fa con un report dedicato, il team creativo dietro l’acclamatadi Netflix, ha deciso di gettarsi a capofitto in una nuova avventura, creando una nuova antologiaper adulti con protagonisti alcuni giochi noti ed apprezzati. Difatti come spiegato dallo stesso Tim Miller sul palco dell’evento condotto da Geoff Keighley, proprio come, dove gli episodi sono basati su racconti brevi, anche l’antologia di videogiochi, sarà caratterizzata dalla presenza di racconti brevi ed originali che gettano le proprie radici in mondi “originali”.