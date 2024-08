Latina Capoportiere scelta come nido dalle tartarughe Caretta Caretta | era già successo lo scorso anno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto- Anche quest’la spiaggia diè stata. Ilsi trova a circa 150 metri da dove losono nate circa 60 piccole, nei pressi di. L’area è stata transennata e sono intervenuti i ricercatori della rete regionale TartaLazio, che si occupano del recupero, del soccorso, dell’affidamento e della gestione dellemarine ai sensi delle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la messa in sicurezza del. “E’ una notizia meravigliosa per il nostro territorio – dichiara il sindaco Matilde Celentano – sapere che anche quest’sulla nostra spiaggia nascerdellemarine che sono specie protette, simbolo della nostra connessione con il mare e della necessità di preservare i nostri ecosistemi marini.