Disturbi alimentari infortuni ma un incontro in treno mi ha cambiato la vita Così ho vinto un oro alle Olimpiadi | Sarah Fahr si racconta

(Di martedì 20 agosto 2024) Un sorriso gigantesco, che brilla quasi quanto l’oro che ha portato a Piombino, la città che l’ha adottata (lei è nata in Germania) e l’ha cresciuta sportivamente e non solo. Ed è bellissimo vedere, rivedere e vedere ancora quello splendido sorriso sul volto diLuisaquando quella palla esce dal rettangolo e certifica il trionfo, storico, della Nazionale italiana di volley2024. “Campionessa olimpica? È una gioia immensa, indescrivibile – spiegain un’intervista al Corriere della Sera -. Dopo la semifinale ho pensato: ‘Wow, non ci credo, abbiamola prima medaglia del volley femminile italiano’. Poi ha preso spazio la consapevolezza che non avevamo ancora finito”.