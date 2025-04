Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 17 0-0 LIVE: gara subito frizzante e ricca di duelli!

di Fabio Zaccaria17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La17 ritorna in campo a Vinovo nell’atteso derby contro ilnews24 segueil match.17 0-0: sintesi e moviola1? Primo possesso per il Toro1? Manovra dal basso la squadra di Cioffi 2? Tiozzo chiude in rimessa laterale su Luongo, anche gli ospiti si fanno avanti4? Elimoghale strappa sulla sinistra, taglia dentro il campo per 20 metri e poi scarica su Cancila, il 2 serve Tiozzo che però sbaglia la misura del cross5? Sbaglia l’appoggio Falasca, il campo estremamente scivoloso per via della pioggia sicuramente non aiuta7? Carrascosa cerca il cambio di gioco verso Bonacina, il 7 però manca il controllo e la sfera sfila in outMigliore in campo Juve: a fine partita17 0-0: risultato e tabellinoReti:17: Huli, Cancila, Gecaj, Savonnier, Badarau, Gielen, Tiozzo, Borasio, Durmisi, Elimoghale, Amadio All.