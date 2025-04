Lanazione.it - Firenze: uomo di 61 anni aggredito e morso su un autobus da gruppo di giovani

, 2 aprile 2025 – Due episodi di violenza a, apparentemente ad opera di alcuniche potrebbero essere coinvolti in entrambi i casi. Gli incidenti si sono svolti su uncittadino e ad una fermata. Aggressione su uncittadino Una delle persone aggredite è un 61enne che è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere a causa di unricevuto alla mano. L'episodio, avvenuto intorno alle 19:30, ha visto l'affrontato da undi quattro o cinque ragazzi sconosciuti, descritti come stranieri, che lo hanno attaccato senza apparente motivo. Secondo la ricostruzione della polizia, presente sul posto insieme alla polizia municipale, potrebbe essere stato uno sguardo giudicato di troppo a far scaturire l'aggressione. Uno degli assalitori ha schiaffeggiato il sessantunenne, un altro lo haalla mano mentre un altro ancora avrebbe mostrato un taser.