Tarantinitime.it - Diabetico con cataratta, lunghe liste per l’intervento. Il riscontro della Asl di Taranto

Tarantini Time QuotidianoIn riferimento alla notizia del pazientecon retinopatia ee alla lista di attesa perdi due anni, Aslspecifica quanto segue. La direzione sanitaria di Aslha avuto un colloquio con la persona protagonistanotizia riportata da una testata tarantina, al fine di ricostruire la sua storia e i dettaglipresa in caricosua patologia. Dal confronto, è emerso che il paziente è in cura da oltre due anni presso una struttura sanitaria pugliese non afferente alla Asl, che lo segue periodicamente e costantemente per i controlli necessari per la patologiaquale è affetto.Con l’aggravarsisua condizione clinica e la nuova necessità di sottoporsi a intervento di, il paziente ha tentato la prenotazione delpresso la stessa struttura ospedaliera che lo ha in cura da oltre due anni, con esito negativo per i lunghi tempi di attesa.