Calhanoglu non chiude ad un addio all’Inter | Qui sono molto felice ma in futuro sarebbe un onore per me indossare la maglia di quel club!

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Hakan, si racconta e parla anche di cosa significa per lui essere il capitano della TurchiaIntervistato dal quotidiano turco Sabah, Hakanparla del proprioaprendo a scenari imprevedibili per il calciomercato Inter, che lo vedrebbero lontano dai nerazzurri e magari al Galatasaray. Poi si sofferma anche sul cosa significhi per lui giocare per la Turchia ed esserne capitano.UNAL GALATASARAY? – «. Non sappiamo cosa ci riserva ilunper meun giorno ladel Galatasaray».SULLA NAZIONALE – «Accetto sempre senza pensarci. La bandiera turca, la mia patria, il mio Paesepreziosi per me.ladella nazionale, essere il capitano; non trovo le parole per descrivere queste sensazioni.