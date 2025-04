Lettera43.it - L’inviato di Putin Kirill Dmitriev visiterà a breve gli Usa

Ancora segnali di apertura tra Washington e Mosca. Il Cremlino ha confermato chespeciale di Vladimirper la cooperazione economica e gli investimenti internazionali,, potrebbe visitare agli Stati Uniti per discutere del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Per l’occasione gli Usa hanno temporaneamente revocato le sanzioni controin modo da concedergli il visto. Stando alla Cnn l’uomo diincontreràspeciale di Donald Trump, Steve Witkoff. Si tratta della prima visita di un russo negli States dall’inizio della guerra in Ucraina.Steve Witkoff (Getty).e il progetti di collaborazione con MuskA marzo,– che guida anche il Fondo sovrano russo (Rdif) – aveva parlato di una possibile cooperazione con gli Stati Uniti e con Space X di Elon Musk per l’esplorazione di Marte.