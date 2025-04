Oasport.it - Darderi liquida l’ostacolo Boyer e approda agli ottavi di Marrakech

Una prova caratterizzata da una buona solidità consente a Lucianodire 6-4 6-4, in un’ora e trentanove minuti, lo statunitense Tristannei sedicesimi del torneo di. Il giocatore italiano, al termine di una partita certamente non entusiasmante sotto il profilo del gioco,cosìcontro il francese Hugo Gaston.L’americano apre le ostilità difendendo il turno di servizio a 15, fatica invece molto di piùche arriva ai vantaggi e chiude con l’ace per l’1-1. L’italiano firma il primo break aggiudicandosi a 15 un terzo game nel quale l’avversario commette tre errori consecutivi prima di capitolare sul diritto vincente e sale 3-1 vincendo a 30 il quarto gioco. Lo statunitense non molla la presa e si porta sul 3-2 dopo aver annullato, con la volee di diritto e il diritto da fondo, due palle break al suo avversario.